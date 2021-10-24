لمدة يومين..الجزائر تحتضن أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية

تنعقد يومي 25 و26 أكتوبر بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية.

وذلك تحت إشراف وزير الداخلية كمال بلجود مناصفة مع نظيره النيجري، ألكاش الهادا.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن هذه الدورة التي تدوم يومين تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائري-النيجري،

أين تشارك فيها إطارات سامية من البلدين تمثل مختلف القطاعات إلى جانب ولاة الولايات الحدودية وخبراء من الجانبين.

وحسب نفس البيان، فإن إنعقاد هذه اللجنة يأتي تتويجا لأواصر الصداقة وحسن الجوار التي تجمع البلدين والتي تكرست في العمل والتنسيق المتواصلين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخصوص فيما يتعلق بـ التنسيق الأمني، الهجرة، التنمية الاقتصادية و الإجتماعية بالمناطق الحدودية وغيرها من المواضيع الحيوية التي تهم البلدين.

هذا وينتظر أن تتمخض عن أشغال هذه اللجنة جملة من التوصيات العملية في شكل ورقة طريق من شأنها أن ترسم أفق العلاقات الوثيقة بين البلدين يضيف ذات البيان.