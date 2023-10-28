لمدة 20 يوما..إنطلاق فروض الفصل الأول في هذا التاريخ

من المنتظر أن تنطلق الفروض، والمراقبة المستمرة الخاصة بالفصل الأول في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر. على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة.

كما حدّدت وزارة التربية مدة 20 يوما كاملة لاستكمال الفروض. حيث ستكون عبر مرحلتين، بالنسبة للمواد التي تتطلب القيام بفرضين عوض فرض واحد.

وألزمت وزارة التربية الوطنية كافة مصالحها بضرورة احترام التواريخ في كل المؤسسات التربوية عبر القطر الوطني.حيث حصرت الوزارة فترة الفروض في 20 يوما بداية من تاريخ انطلاقها. وذلك بغية الاستعداد لاجتياز اختبارات الفصل الأول. وتفادي مشكل الوقت الذي وقع فيه العديد من مديري التربية والمؤسسات السنة الماضية. بسبب عدم استكمال الفروض في المدة المحددة.

كما وذكرت الوزارة أنه سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، اعتماد “جملة من العناصر من بينها احتساب المراقبة المستمرة. وذلك حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط للتلاميذ”.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الإنضباط والمواظبة، وكذا نشاط التلميذ داخل القسم، إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة”.

ويتم احتساب المعدل الفصلي والسنوي من خلال “الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والاختبارات الفصلية”.

ويأتي اجراء الفروض والاختبارات في وقت محدد، من أجل تنظيم القطاع وكذا ضبط تواريخ الانتهاء من البرامج. وذلك في وقت تم توزيع برنامج السنة الدراسية بالنسبة للمستويات العادية بـ36 أسبوعا، فيما تم توزيعه بخصوص أقسام الامتحانات على 32 أسبوعا، حيث عمدت الوزارة إلى هذا التقسيم كي يتمكن المعلمون والأساتذة من تنفيذ البرامج وفقا للتدرجات المحددة.