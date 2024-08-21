لمدة 3 أيام.. تذبذب في توزيع المياه عبر 21 بلدية بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” زبائنها عن برمجة شركة ” مياه تيبازة ” أشغال على مستوى محطة تحلية مياه البحر بفوكة. إبتداءا من اليوم الأربعاء. مما يؤدي إلى تذبذب في التوزيع.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإن الاشغال ستكون اليوم على الساعة 14:00 إلى غاية يوم الجمعة 23 أوت 2024 على الساعة 14:00. ما سيتسبب في إنخفاض الإنتاج بـ 40000 متر مكعب خلال هذه الفترة. كما أنه وخلال هذه الأشغال ستسجل تذبذبات في برنامج التوزيع عبر ولايتي الجزائر وتيبازة.

وفي ولاية الجزائر سيمس التذبذب المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اسطاوالي، عين البنيان. الشراقة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة) والحمامات. بالإضافة كذلك إلى تأخير برنامج التوزيع المسطر في بلديات ولاية تيبازة على مستوى القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون، خميستي، سيدي راشد، حجوط، مراد وتيبازة.

وأشارت مؤسسة سايل، إلى أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا، بداية من يوم السبت 24 أوت 2024 بعد عودة الإنتاج بالطاقة الاجمالية لمحطة تحلية مياه البحر فوكة و إمتلاء الخزانات الرئيسية.

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إنقطاع المياه على هذه البلديات بتيبازة