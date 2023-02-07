لمد يد المساعدة.. مسعفون وأطباء جزائريون ينطلقون إلى سوريا
انطلق، فجر اليوم الثلاثاء، فريق من الهلال الأحمر الجزائري يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا. من أجل مد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
كما سيباشر الطاقم، فور وصوله بتقديم الخدمات الطبية والإغاثية للضحايا.
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ليلة الإثنين، على إرسال مساعدات إنسانية لدولي تركيا وسوريا بحمولة تقدر بـ210 طن.
كما يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال العنيف الذي ضرب دولة تركيا. وامتد اثره إلى دولة سوريا.
وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريشتر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات. مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
ووصل فريق الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، إلى مطار عنتاب في تركيا. وهذا من أجل تقديم يد العون والمساعدة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف ليلة الإثنين، على انطلاق الفريق الثاني للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية للحماية المدنية HUSAR بقيادة المقدم ناصر بوشريفي إلى سوريا للمشاركة في عمليات الانقاذ والإسعاف.
كما يتكون فريق الحماية المدنية المتوجه إلى سوريا في هذه الأثناء، من 86 عون بمختلف الرتب. حيث سيشارك في عمليات الإنقاذ بتقنيات ووسائل وفق المعايير الدولية. التي تشترطها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ.