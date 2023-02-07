لمد يد المساعدة.. مسعفون وأطباء جزائريون ينطلقون إلى سوريا

انطلق، فجر اليوم الثلاثاء، فريق من الهلال الأحمر الجزائري يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا. من أجل مد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.

كما سيباشر الطاقم، فور وصوله بتقديم الخدمات الطبية والإغاثية للضحايا.

وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ليلة الإثنين، على إرسال مساعدات إنسانية لدولي تركيا وسوريا بحمولة تقدر بـ210 طن.

كما يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال العنيف الذي ضرب دولة تركيا. وامتد اثره إلى دولة سوريا.