لمسايرة المستجدات..وزارة العدل تُطلق دورات تكوينية لفائدة القضاة

أطلقت وزارة العدل، اليوم الأحد، دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين، ستتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، بهدف تحيين معارفهم ومسايرة المستجدات، في مجالات عدة.

وفي هذا الإطار، سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “الإجراءات التحضيرية للدورة الجنائية وإجراءات المحاكم الجنائية”. بهدف تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال، وذلك إلى غاية 15 ماي.

وفي سياق التعاون مع سفارة سويسرا بالجزائر، سيشارك 16 قاضيا في تكوين مكثف حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي”. وذلك خلال الفترة من 12 إلى17 مايو, بنوشاتيل (سويسرا).

ويرمي هذا التكوين إلى “ترقية التعاون بين السلطات القضائية الجزائية السويسرية والجزائرية. سيما التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية. بغرض تحسين الوضع الحالي للملفات السويسرية في مجال حجز واسترداد الموجودات”.

أما في إطار التعاون مع إدارة البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية. سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية قضائية معمقة حول “الجرائم السبيرانية. والأدلة الإلكترونية” وذلك بداية من يوم غد الإثنين. إلى غاية 15 ماي بالمدرسة العليا للقضاء.

وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، سيشارك قاضيين اثنين في الورشة الوطنية الأولى. حول “الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتحقيقات المالية ذات الصلة”. في إطار مشـروع الأنتربول المسمى”حماية”.

وذلك بداية من اليوم الأحد إلى غاية 15 ماي. على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية - أنتربول.

وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفا في دورة تكوينية. حول موضوع “مبادئ المحاسبة العمومية”. من 11 إلى 15 ماي قصد تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين. المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني. والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية”.

كما سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية في يوم تكويني عن بعد حول موضوع “الاستقبال. والتوجيه وخدمات الشباك الموحد. لترقية خدمات مرفق العدالة”. غد الإثنين ،بهدف تطوير مهارات المشرفين على مصلحة الإعلام والتوجيه. وموظفي الشباك الموحد لتنمية معارفهم المكتسبة.