لمعاينة “جاهزية” الأجهزة والوسائل المسخرة لمكافحة حرائق الغابات…بوغلاف يزور عدد من ولايات شرق البلاد

يقوم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف،بداية من اليوم الأحد بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من ولايات شرق البلاد لمعاينة “جاهزية” الأجهزة والوسائل المسخّرة لمكافحة حرائق الغابات.

و حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإنه “في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمديرية العامة للحماية المدنية. المتعلق بالمتابعة الميدانية والتقييم الدقيق لمستوى الجاهزية العملياتية لمصالح الحماية المدنية. يقوم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف،مرفوقا بإطارات مركزية، بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من ولايات شرق البلاد,وهي: الطارف، خنشلة، بجاية وتيزي وزو لمعاينة جاهزية الأجهزة والوسائل المسخرة لمكافحة حرائق الغابات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 جويلية الجاري”.

وتندرج هذه الزيارة ضمن “الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الوقاية والتدخل خلال موسم الصيف”, بهدف “الوقوف ميدانيا على مدى جاهزية الوسائل البشرية والمادية المسخرة لمكافحة حرائق الغابات، لاسيما الأرتال المتنقلة ومفارز الدعم الجهوي. في ظل ما تعرفه البلاد من ارتفاع محسوس. في درجات الحرارة وتقلبات مناخية تزيد من خطر نشوب الحرائق”.

وسيعاين المدير العام للحماية المدنية خلال هذه زيارة “الوحدات العملياتية الرئيسية ,مختلف المراكز العملياتية. والوحدات الرئيسية المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بنشوب حرائق الغابات”. إضافة إلى تفقد “مفارز الدعم الجهوية الخاصة بمكافحة حرائق الغابات والوسائل التقنية والبشرية المسخّرة خصيصا لمكافحة الحرائق. بما في ذلك الوسائل البشرية والمادية. و كذا الجهاز الجوي الخاص بإخماد الحرائق”.

كما تهدف هذه الزيارة- وفق البيان- إلى “تقديم التوجيهات اللازمة للإطارات و المسؤولين المحليين على مستوى مديريات الحماية المدنية, و رؤساء الأرتال المتنقلة والمفارز الجهوية المخصصة للدعم.وكذا تعزيز التنسيق المشترك مع مختلف القطاعات الفاعلة في مجال مكافحة حرائق الغابات. من أجل رفع درجة الجاهزية الوقائية والعملياتية”.

وتأتي هذه “الديناميكية الميدانية ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى التقليل من آثار الكوارث الطبيعية. وتحصين المناطق الغابية والسكنية ضد أخطار الحرائق، بالإضافة إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات والثروة الغابية الوطنية”.