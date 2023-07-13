لمعرفة مكان توجيههم.. فتح منصة توظيف حاملي الدكتوراه والماجستير اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بإستقبال ملفات حاملي شهادتي الدكتوراء والماجيستير غير الأجراء اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء.

وأوضح بيان للوزارة، بأنه سيتم فتح المنصة “webtawdif”، وذلك قصد اطلاع المعنيين، على المؤسسة الجامعية التي وجه إليها ملف ترشحهم.

ويتعلق الأمر ، بحاملي شهادتي الدكتوراه والماجيستير غير الأجراء الذين اودعو ملف ترشحهم للتوظيف عبر المنصة الرقمية، وتابعوا جميع المراحل المطلوبة عبر هذه المنصة.

وذكرت الوزارة، أنه يتم الولوج إلى المنصة الرقمية عن طريق إستعمال نفس الحساب الإلكتروني الذي تم التسجيل به سابقا في المنصة وذلك عبر الرابط المبين في الوثيقة المرفقة.