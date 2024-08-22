لمناقشة مُستجدات الأوضاع الدولية.. عطاف يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أحمد عطاف اليوم الخميس ،بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. إليزابيث مور أوبين.

إضافة الى المسائل المُتعلقة بالتعاون الثنائي، سمح اللقاء ببحث مُستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي. لاسيما التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. الشقيق في قطاع غزة.

في هذا الصدد، جدد الوزير أحمد عطاف التزام الجزائر، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، بدعم كافة الجهود الرامية إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، والمُساهمة في بلورة حلول سلمية لمختلف بؤر الأزمات والنزاعات التي تشهدها فضاءات انتماء بلادنا.