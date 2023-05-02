المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول بتأخّر أمام السنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة و منتخب السنغال بخسارة بهدف مقابل صفر بملعب نيلسون مانديلا.

وجاء الهدف الأول للسنغاليين بعد خطأ فادح من الحارس ماتياس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول الذي كان مثيرا على طول الخط.

كما انتهى نسبة الاستحواذ عن الكرة بالنسبة للمنتخب الوطني بنسبة 64 من المائة عكس السنغاليين الذين استحذوا على الكرة بنسبة 54 من المائة.

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