لمنع تسرب الحراڤة.. ألمانيا تخطط لنشر قوات الشرطة على الحدود مع بولندا

كررت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، موقفها المعارض لتطبيق الضوابط الداخلية على الحدود الألمانية البولندية.

بدلاً من فرض ضوابط داخلية على الحدود على حدود البلاد مع بولندا، اقترح الوزير فيسر نشر ضباط شرطة إضافيين في المنطقة.

وجاء في بيان فايزر: “أنا متأكد من أنه الآن ، من خلال تعزيز الضوابط الحدودية. سيؤدي ذلك إلى قدرتنا الآن على التعامل بشكل مشترك مع ضغط الهجرة الجديد معًا”.

ومع ذلك ، لم يتم تلقي مثل هذا الاقتراح بشكل جيد من قبل رئيس بلدية جوبين ، وهي بلدة حدودية. الذي قال إن نشر ضباط شرطة إضافيين بدلاً من الضوابط غير كافٍ.

منذ عام 2007 عندما انضمت بولندا إلى منطقة شنغن، تمتع المواطنون الألمان والبولنديون بحركة غير مقيدة. حيث يتنقل أكثر من 1000 فرد يوميًا بين المدينتين على الحدود لأغراض العمل والتعليم.

ومع ذلك، بعد أن بدأ عدد الإدخالات غير النظامية في الزيادة. يرى رئيس بلدية جوبين أن إدخال الضوابط الداخلية هو الإجراء الوحيد الفعال.

وكان رئيس بلدية غوبين قد دعا الوزير فيسر في زيارة للبلدة لمشاهدة الوضع الحالي. لكن الوزير اختار نقطة عبور حدودية أخرى مع بولندا – Swiecko. التي تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب فرانكفورت / أودر.

على الرغم من أن الوزيرة زارت هذا الجزء من الحدود، إلا أنها ظلت حازمة على رفضها لضوابط الحدود الداخلية.

وقال فيسر إنه مثل جمهورية التشيك ، يمكن لألمانيا أيضًا تقليل عدد الوافدين غير النظاميين من خلال زيادة عدد الضباط.

كما أشارت إلى التناقض الصارخ مع الوضع على الحدود الألمانية النمساوية حيث توجد ضوابط داخلية على الحدود.