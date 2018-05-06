لمن تبحث عن سند أوقات المحن والأحزان

تحية طيّبة وبعد..

إخواني القرّاء، إياكم والغفلة عن تقويم الذات وعن كيفية بثّ أسس متينة مبنية على الورع والتقوى في النفس، وعن تطهير القلب من القسوة والأنانية والغلّ والحسد، واعلموا أن الدنيا مجرد ممر إلى سبيل النعيم أو سبيل الجحيم، لذلك، إغتنموا كل ساعات الحياة بدقة وإدراك تام.

إياك أن تغفل على مراقبة خطوات دربك، وعليك اتباع سبل الخير والفلاح في مراحل عمرك، وأن تعمل جاهدا على السير في نهج الصلاح والاستقامة، وأن تطهّر النفس من الذنوب والشوائب، واختر الطيّب من الكلام وتجنب خبثه، وعامل الغير بلطف وإحسان وتسلح بالتجلد والإيمان في مواجهة الشدائد والعواصف، وسر على خطى التفاؤل والأمل، ولا تدع اليأس يتسلل إلى جوفك لأنه عدو لدود للمؤمن.

وقد يسلبه جواهر التشبث بحبال الرجاء ويرمي به إلى جب الفناء في لحظات وثوانٍ، فإن كنت في ضيق العيش وعسر الحياة، فتجاوزه باتساع الخاطر ورحابة الصدر ورجاحة العقل، لتتحصل على السكينة والهدوء وراحة البال وقرّة العين، واجعل من معالم ديننا الحنيف، خير مرجع وسند في أوقات المحن والأحزان، وعامل الغير بالحسنى، وخاصة الأهل والأقارب لتنال ثمار الأجر والثواب.

سارع إلى فعل الخيرات وتجنب الموبقات، ولا تنسى أن تعطف على المحتاج وتعين الفقير، وأن تحصل على قوتك في الحلال دائما، واجعل القناعة مبدأك الثابت وصبرك وإيمانك سلاحك، والرضا بالقدر نجاحك، وإن أخطأت، فباب التوبة مفتوح لتسعى إليه من دون وساطة أو جهد كبير.

يجب على كل واحد منا أن يعيش على فطنة في كل أموره، وأن يتذكر يوم الغد ويتجنب أسباب الغفلة ليسقى من ماء المكرمات ويحظى بخير الدرجات ويتحصل على الحسنات.