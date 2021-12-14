على سنة خير خلق الله، ارتأينا تخصيص ركن لرجال يتمنون التعدد إلى جانب خيرة البنات. رجال اختاروا السير على الطريق المستقيم ليظفروا بالسعادة في إطارها الشرعي وهو الزواج. توكلوا على المولى القدير، واختاروا من مركز الأثير باب للخير لعله يكون سببا يعثروا فيه على قرة العين. فمن تفوز بالسعادة إلى جانبهم.

الرقم السري :

136137

بالحب والعدل والتقدير يعدك ابن وهران الأصيل

نبدأ على بركة الله عروضنا من غرب البلاد، بالتحديد من ولاية وهران، نعرفكم برجل في غاية التقدير والاحترام. كما يبلغ من العمر 40 سنة، يشغل منصب مهندس في التسيير، متزوج ويريد التعدد على سنة الله ورسوله الكريم. إلى جانب امرأة حنون وجادة جدا يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة. كمل يريدها أن تكون من غرب البلاد، سنها مناسب لسنه، يقبلها مطلقة أو أرملة. ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136138

لمن ترغب في الارتباط.. رجل صادق نيته الزواج

ثاني عرض اليوم في هذا الركن، لرجل حقا قصده الحلال، يريد أن تكون له زوجة ثانية عل سن خير الأنام. هو في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يتمنى صاحب الإعلان لأن يعثر على النصيب الطيب إلى جانب امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 سنة. وأكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة، ماكثة في البيت سيسهر هو على راحتها وتوفير متطلباتها.

الرقم السري :

136139

مستعجل على الاقتران.. فمن توافقه القرار

إلى ولاية شلف الآن، نقد لكم طلب لرجل يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج ولديه أولاد بالغين. تاجر مقتدر ماديا، وبإمكانه توفير سكن خاص.

كل مبتغاه أن يرضي الله، وأن يجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه كزوجة ثانية. يعد أن يضمن للجميع راحة البال والهناء، كما يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها من 30 إلى 48 سنة. تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ومقبولة الشكل.

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