 لمن تريد زوجا من حماة الوطن “وسيم” ينتظر

وسيم من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر 41 سنة، لم يسبق له الزواج، من حماة الوطن، يملك مسكنا خاصا، طويل القامة.

أسمر البشرة، مقبول الشكل ورياضي، غايته الارتباط حسب الأصول وسنة الله والرسول مع امرأة تفهمه وتقدره سنها لا يتجاوز 35عاما.

لم يسبق لها الزواج، يفضل أن تكون عاملة في قطاع التعليم، الطب أوالمحاماة، من الجزائر العاصمة أو ضواحيها.

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الرقم السّرّي: 300

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