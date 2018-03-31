لمن تفضل حماة الوطن النصيب ينتظر 

باب الفرج
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لمن تفضل حماة الوطن النصيب ينتظر  صورة مركبة
بقلم النهار أونلاين

 رجل طيب ومستقيم من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر44 سنة، لم يسبق له الارتباط، منخرط في سلك الأمن ويملك مسكن.

خاص في طور الإنجاز، متوسط القامة، أسمر البشرة، يناشد امرأة ناضجة ومثقفة من أجل الزواج على سنة الله والرسول الكريم.

سنها لا يتجاوز 40 سنة ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، يفضل زوجة  من العاصمة أو ضواحيها عاملة أو ماكثة بالبيت.

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