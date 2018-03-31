لمن تفضل حماة الوطن النصيب ينتظر 

رجل طيب ومستقيم من الجزائر العاصمة، يبلغ من العمر44 سنة، لم يسبق له الارتباط، منخرط في سلك الأمن ويملك مسكن.

خاص في طور الإنجاز، متوسط القامة، أسمر البشرة، يناشد امرأة ناضجة ومثقفة من أجل الزواج على سنة الله والرسول الكريم.

سنها لا يتجاوز 40 سنة ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، يفضل زوجة من العاصمة أو ضواحيها عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع العرض ، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام : 3800/3801/3802

الرقم السّرّي : 400

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