لمن يتمنى زوجة مثالية عليه بـ “خولة” التبسية

خولة من ولاية تبسة، شابة في ربيع العمر أشعلت شمعتها في الـ 27، حائزة على شهادة جامعية، لم يسبق لها الزواج.

مقبولة الشكل وأنيقة، مهتمة بالشؤون المنزلية ومبدعة بامتياز في مجال إدارة البيت وشؤونه.

تسعى من أجل الاقتران وتحصيل الحلال على سنة الله والرسول المختار مع رجل شهم وصادق.

من إحدى مدن الشرق الجزائري، لا يتجاوز عمره 40 سنة، لا بأس إن كان أرملا أو مطلقا من دون أولاد.

تشترط في الزوج المستقبلي أن يكون لديه عمل مستقر، تعده بالعناية والرعاية وأن يكون أهم انشغالاتها في هذه الحياة.

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