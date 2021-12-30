الرقم السري :

136256

لمن يريد الإستقرار ومفاجآت لا تخطر على بال

بإيمان أن الله على كل شيء قدير. وقلب ينبض أملا وحبا وفرحا أعيش لحظات الانتظار بأن أحظى بفرصتي في الوقت الجميل. فالله لا يخذل كل صابر وهو الذي يبشر الصابرين، تقبلت الوحدة والابتلاء، ولبست لهما ثوب الرضا والاحتساب. ما منحني راحة وطمأنينة أواجه بها صعاب الحياة، وما سعي اليوم إلا من باب العمل بالأسباب. مثلما عشت حياتي تماما منذ أن كنت صغيرة، وأنا أجتهد حتى نلت بفضل الله أعلى المراتب وحققت كل رجاء. تحصلت على شهادة عليا مكنتني من أن أحمل على عاتقي رسالة تنوير الأجيال. والحمد لله تخرج على يدي العديد من النجباء، عشت في خضم ذلك تجربة زواج لكن الخيبة ضربتني في استقراري. تجربة أثمرت ببنت بهية رعيتها وصارت شابة ذات خصال، لكنها مشيئة الله، واصلت طريقي بنفس متفائلة. إلى أن تحصلت على التقاعد، وهنا باتت الوحدة تعتصرني وتعذب ذاكرتي خاصة بعد أن زوجت ابنتي. لهذا قررت أن أبحث عن ونيس لحياتي نكمل المشوار في تواد، ونحمل أيضا هم بعض.

فلكل من يهمه الأمر أقول: أنا امرأة من شرق البلاد، متقاعدة وماكثة بالبيت. في الخمسينات من عمري، لكنني أبدوا أقل بكثير من ذلك، ومتوسطة القامة.

أريد أن أجتمع في الحلال بزوج يحترمني، أفضله من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري. سنه أقل من 70 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، يكون لديه مصدر رزق ثابتا. كما أقبل بمبدأ التعدد لرجل عادل لا يميل كل الميل.

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الرقم السري :

136249

خلوقة وغايتها الإستقرار فمن يطرق بابها وينوى الحلال

بالرغم من أنها مرت بتجربة قاسية، إلا أنها لم تعرف قط طريقا لليأس، كما واصلت طريقها بخطى ثابتة. وبقيت تحقق التألق والرقي عاليا، هي شابة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، مطلقو أم لبنت، تبلغ من العمر 47 سنة. تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، متوسطة القامة وقد، حباها الله بجمال الروح قبل جمال المظهر. وعلى قدر كبير من المسؤولية والوعي.

تتمنى أن يلاقيها القدر بالنصيب الحلال، الذي يحميها ويقدر قلبها الجميل، رجل تقي ومتدين يخاف الله. سنه لا يتجاوز 60 سنة، تفضله من إحدى ولايات الغرب فقط، لا يهم إن كانت أرمل أو مطلق حتى بأولاد. شرطها فقط لأن يكون له عمل مستقر وسكن خاص، وله عليها بالوفاء والإخلاص.

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