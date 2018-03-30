لمن يريد “الريجيم” في رمضان هذه أهم نصائح الخبراء

يستغل العديد من الأفراد المصابين بمرض السمنة المفرطة شهر رمضان من أجل إتباع حمية غذائية محددة.

لتغيير شكلهم والإعتياد على نظام غذائي موحد للإنقاص من الوزن و الحصول على الرشاقة المطلوبة.

حيث يعتمدون على نظام غذائي موازن وصحي، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني المناسب وقت ساعات الصيام.

خاصة وأن أيام رمضان خلال هذه السنوات الأخيرة تعد من أطول أيام الصيام نهارا وأقصرها ليلا.

من جهته تحدث موقع “النهار أونلاين”، إلى إحدى السيدات المصابات بالسمنة المفرطة وهي “سامية” في العقد الثالث من عمرها.

أين وجدت صعوبة كبيرة في التأقلم مع عائلتها بسبب السمنة الزائدة، وهو ما سبب لها عقدة في حياتها.

حيث أكدت، أنها عقدت العزم على متابعة الحمية الغذائية من أجل إنقاص وزنها، واستغلت شهر رمضان المعظم.

مشيرة إلى أن شهر رمضان يساعد على إنقاص الوزن، من خلال الصوم واتباع نظام غذائي موحد.

حيث تمكنت خلال شهر رمضان الفارط من خسارة 15 كيلوغرام من وزنها عن طريق الحمية الغذائية.

ووصلت إلى نتيجة لم تكن تتصورها بإتباع نظام غذائي بعيد عن السكريات والدهون.

كما أنها قامت بإتمام هذه العملية بعد شهر رمضان وبقيت في نفس الوتيرة، بعدما إنسجم جسمها مع النظام الغذائي المتبع.

قصار معاش خبيرة تغذية:”رمضان فرصة لبداية الـ”ريجيم” لمن يريد”

وقالت خبير التغذية الدكتورة قصار معاش خلود “للنهار أونلاين”، أن شهر رمضان هو شهر جعله الله لنا لنطهر جسمنا من السموم.

وعلى كل من يرغب في انزال الوزن عليه، أن يتبع نظاما غذائيا صحيا ومتوازن ضروري بعد يوم من الصيام .

حيث أن النظام المنصوح به خلال شهر رمضان هو نظام يعتمد على وجبتي السحور والفطور.

فالسحور وجبة مهمة جدا لا ينبغي أبدا إهمالها، فهي الوجبة التي تجعل الجسم يتقوى لصيام اليوم.

وتحث أيضا الجسم على الحرق فهي بديل وجبة فطور الصباح لذلك أهميتها من أهمية فطور الصباح.

أما وجبة الفطور فيجب أن تستهل شرب ماء،مع تمر كما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد ترك فترة 10 – 15 دقيقة.

فالتمر يقوم بإمداد الجسم بالسكر البسيط،الذي يحتاجه والفيتامينات التي تنعشه والماء يرطب الجسم ويجهز المعدة لاستقبال الطعام.

و يجب أن تكون خالية من الدهون ومشتقاته، وغنية بالخضار والسلطات والبروتينات.

على غرار اللحوم أو البيض أو السمك فهنا الجسم يكون جاهز لهضم البروتينات

ومن الأحسن البدء بالسلطة أوحساء خضار، ومن ثم أكل الوجبة الرئيسية القليلة الدهون المشبعة.

ولمحبي العصير يمكنهم شرب عصير طبيعي مصنوع في البيت بدون سكر مضاف في أول وجبتهم أو إرفاقها بالعصير.

وفي السهرة يمكن أكل فواكه ومكسرات ودائما بعيدا عن المقليات.

كما لا يجب إهمال شرب الماء في السهرة و1.5ل من الماء على الأقل ضروري طبعا ليس بعد الأكل مباشرة.

وأوضحت الدكتورة أن النتيجة في شهر رمضان تكون أفضل بشرط الإلتزام والإرادة .

وبعد رمضان يمكن اتباع نظام لمتابعةإانقاص الوزن مع الحذر في العيد من إكثار الحلويات.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنّ الوقت المناسب لممارسة الرياضة هو إما قبل الفطور بساعة لمن جسمه معتاد على ممارسة الرياضة.

أو بعد الفطور بساعتين لأن الرياضة تحتاج إلى شرب الماء بكميات كافية.