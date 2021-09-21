لمن يطمح إلى علاقة مثالية لن تجد أفضل من هذه العاصمية

نستهل عروضنا بشابة كلها رونق واحترام. اتصلت بنا راجية من المولى القدير أن يسوق لها أجمل نصيب. رصينة هادئة وكأنها سيدة من الزمن الجميل، ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة لكل شؤونه، تبلغ من العمر 45 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

ابنة العاصمة تبحث عن زوج يكون لها سند ومصدر حب وأمان، تبني إلى جانبه عشها على أسس المودة والاحترام، زوجا تفضله من العاصمة وضواحيها، أو إحدى ولايات الشرق، سنه لا يتجاوز 55 سنة، يكون أرمل أو مطلق، عامل مستقر، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري : 135611

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802