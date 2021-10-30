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المجتمع

لمن يعتبر.

بقلم النهار أونلاين
لمن يعتبر.
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قالوا عن المرأة…..

عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة، تصبح حنانا.

المرأة الهادئة تفرض الاعتبار.-

المرأة كالقمر تعكس ضوء الرجل الذي تحبه.

مهما كانت المرأة ثرثارة فالحب يعلمها السكوت.

من الممكن أن تشعل المرأة أصابعها شموعا في سبيل من تحب، إذا وجدته حقا يستحق ذلك.

في الحب تنسى المرأة كرامتها، وفي الغيرة تتخلى عن حبها.

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3800.3801.3802

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