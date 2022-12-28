لمواجهة البرد.. وصولات لشراء الحطب بـ200 يورو في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن بإمكان مواطنيها الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالحطب، الحصول على وصولات لشراء الحطب. وهذا بمبلغ يتراوح بين 50 و200 يورو اعتبارا من 27 ديسمبر، بحسب دخل المواطنين. وهذا لمواجهة موجة البرد.

كما أشار تقرير نشرته صحيفة”Ouest France”، أن “الإجراء اتخذته الحكومة لمساعدة الأسر الفرنسية على مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الكهرباء”. ويمكن الحصول على الوصولات بعد تقديم فاتورة تؤكد شراء الحطب بمبلغ لا يقل عن 50 يورو. وسيتم بعد ذلك احتساب مبلغ المساعدة المدفوعة وفقا للدخل والحالة الاجتماعية للمستفيد من هذا الإجراء.

ووفقا للسلطات، سيتمكن حوالي 70% (حوالي 2.6 مليون) من أصحاب المنازل التي تتم تدفئتها بالحطب من الحصول على هذه الوصولات.

وفرض الاتحاد الأوروبي تخفيضًا يوميًا في استهلاك الكهرباء على الدول الأعضاء التي يجب على الحكومة تكييفها.

والهدف هو خفض الطلب بنسبة 5٪ خلال ساعات الذروة، بحسب المسودة التي نقلتها السياسة الألمانية إلى اجتماع وزراء الطاقة. الذي انعقد يوم الجمعة الماضي.

ويسعى الإجراء إلى تحقيق هدفين. حماية احتياطيات الغاز ومن ناحية أخرى ، خفض السعر اليومي الذي يدفعه الأوروبيون مقابل الكهرباء. كما سيؤدي خفض الاستهلاك إلى خفض الطلب.

كما تواصل المفوضية الأوروبية دراسة الطريقة التي يتم بها تحديد سعر الغاز. وهي نقطة ولدت نقاشا هائلا بين دول المجتمع الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، متحدثًا في الجلسة العامة لبرلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ. “سنحدد هدفًا إلزاميًا لترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، سيقلل من الضغط على إنتاج الكهرباء ويقلل استهلاك الغاز للتأثير على أسعاره”.

وأضاف “سنكفل للدول الأعضاء المرونة لوضع إجراءاتها الخاصة على النحو الذي تراه مناسبًا”.

وفي الغضون، دعت الرئاسة التشيكية الدورية للاتحاد إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الطاقة الأوروبي في 30 سبتمبر، حسبما أفادت مصادر أوروبية.