لمواجهة جدري القردة.. إجتماع لمنظمة الصحة الأسبوع المقبل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن لجنة الطوارئ الخاصة بجدري القردة التابعة لها. ستعقد الخميس المقبل إجتماعا لتحديد التدابير التي يتعين إتخاذها في مواجهة التفشي الراهن للمرض.

وستحدّد اللجنة في الإجتماع المقرر الأسبوع المقبل، مدى خطورة تزايد الإصابات بجدري القردة. وما إذا ستصنفه “حالة طوارئ صحية دولية”. وهو أعلى مستوى تنبيه للمنظمة. والإجتماع سيكون الثاني للجنة بعدما إستبعدت في إجتماعها الأول في 23 جوان رفع مستوى التنبيه.

لكن مذّاك إرتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بجدري القردة بشكل كبير وتخطت عتبة العشرة آلاف في أكثر من ستين بلدا. في تفش تعد أوروبا الأكثر تأثرا به.

وسبق أن أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس. مرارا عن قلقه إزاء تفشي المرض خارج البلدان المتوطن فيها. وحض الدول الأعضاء في المنظمة على اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التفشي.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف أشدّد مجددا على ضرورة العمل لوقف التفشي وأوصي الحكومات. بوضع آلية تتبع لحالات الإختلاط لمراقبة الفيروس ومكافحته ومساعدة الأشخاص الموضوعين في العزل.