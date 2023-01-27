لموشية  :”الإيفواريون سيلعبون على الوتر الحسّاس للجزائريين”

حذّر مدرب وفاق سطيف حاليا خالد لموشية لاعبي الخضر. من الدخول في صراعات فردية مع لاعبي المنتخب الإيفواري.

وقال خالد لموشية في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة “الضغط سيكون على لاعبي المنتخب الوطني، أطالبهم بضرورة التركيز، و أعلم جيّدا آن الإيفواريين سيلعبون عل نرفزة لاعبينا. لهذا أستطيع القول أن دور الكوادر سيكون هام، كما أحذّر آن النرفزة الزايدة أمر سلبي”.

وأضاف لموشية “المنتخب يملك عدد من المقومات، رغم ذلك، أحذر من الإيفواريين، رغم تذبذب مستواهم إلى أنهم أقوياء”.

كما أردف لموشية “الجانب الدفاعي للمنتخب الوطني قوي، وكما هو معمول به الدفاع هو بداية الهجوم، اللاعبون قادرين عليها، شخصيا حضرت مباريات الشان، بصراحة التسيير جميل جدا، و الجزائر حاضرة جيّدا”

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