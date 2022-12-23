لموشية: “الوفاق بحاجة لتدعيمات في هذه المناصب”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب وفاق سطيف، خالد لموشية، المناصب التي يسعى لتدعيمها خلال الميركاتو الشتوي الداخل.
وصرح لموشية، لتلفزيون “النهار”: “لدينا تشكيلة تضم حوالي 30 لاعبا، وتم الاعتماد على حوالي 15 لحد الآن، فيما لم يشارك البقية”
كما أضاف: ” بقدومي للفريق لاحظت امتلاكنا عدة لاعبين ينشطون في نفس المركز، وعلينا تسريح بعض الأسماء لاستقدام آخرين”.
كما أضاف لموشية: “أولويتنا في الميركاتو الشتوي، هي تدعيم الفريق في منصب رأس حربة، وظهيرين على الجهتين اليمنى، واليسرى”.
رابط دائم : https://nhar.tv/33bxj