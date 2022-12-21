لموشية :”سعيد بالفوز بسداسية و سنؤكد أمام الساورة”

ابدى المدرب المؤقت لفريق وفاق سطيف خالد لموشية رضاه التام عما قدّمه لاعبوه في مباراة هلال شلغوم العيد بعد الفوز بسداسية.

و تغلّب قندوسي وزملائه في شلغوم العيد في منافسة كأس الجمهورية. وعن الفوز العريض قال لموشية ” سعيد جدا و كأس الجمهورية لا تعترف بالفريق الصغير أو الكبير. عرفنا كيفية رد الاعتبار لأنفسنا بعد خسارة لمرتين في وقت سابق، وبعد تعاملنا مع المباراة بشكل جدي”.

وأضاف لموشية “قمنا بمباراة كبيرة ووفقنا في كسر سلسلة الهزائم لذا سنفعل المستحيل كذلك من أجل الفوز في المباراة المقبلة، و يجب علينا الفوز أمام شببية الساورة”

كما أردف الدولي الأسبق “سنحضر جيّدا لكن مباراة البطولة، اعتبرها الأهم قبل الحديث عن مباراة الكأس المقبلة”.

وختم لموشية “بفضل دعم الأنصار فزنا بالنتيجة العريضة و يوم السبت المقبل، سنقول كلمتنا.. لهذا ننتظر دعمهم من جديد”.

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