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الرياضة

لموشية: “لاعبو المنتخب المحلي مطالبون بتجاوز مخاوفهم والمبادرة أكثر في الهجوم”

بقلم كريم تيغرمت
لموشية: “لاعبو المنتخب المحلي مطالبون بتجاوز مخاوفهم والمبادرة أكثر في الهجوم”
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وجّه الدولي الجزائري الأسبق، خالد لموشية، نصيحة لعناصر المنتخب الوطني للمحليين، قبل مباراتهم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي الشان.

وصرح لموشية، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لاعبو منتخبنا المحلي أثبتوا امتلاكهم امكانات كبيرة في المباريات الماضية”.

كما أضاف: “لاحظت نقص المبادرة الهجومية من جانب لاعبينا، وهذا راجع لتخوفهم من تضييع الفرص التي تتاح لهم”.

وتابع خالد لموشية: “على لاعبي منتخبنا المحلي عدم التخوف من تضييع الفرص، والمبادرة أكثر في الهجوم، خاصة وأنهم يملكون الامكانيات اللازمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ASgTp
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