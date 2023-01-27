لموشية: “لاعبو المنتخب المحلي مطالبون بتجاوز مخاوفهم والمبادرة أكثر في الهجوم”

وجّه الدولي الجزائري الأسبق، خالد لموشية، نصيحة لعناصر المنتخب الوطني للمحليين، قبل مباراتهم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي الشان.

وصرح لموشية، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لاعبو منتخبنا المحلي أثبتوا امتلاكهم امكانات كبيرة في المباريات الماضية”.

كما أضاف: “لاحظت نقص المبادرة الهجومية من جانب لاعبينا، وهذا راجع لتخوفهم من تضييع الفرص التي تتاح لهم”.

وتابع خالد لموشية: “على لاعبي منتخبنا المحلي عدم التخوف من تضييع الفرص، والمبادرة أكثر في الهجوم، خاصة وأنهم يملكون الامكانيات اللازمة”.