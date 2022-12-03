لموشية :”وفاق سطيف في تحسن مستمر وأسعى لإعادتـه للواجهـة”

ابدى المدرب المؤقت لوفاق سطيف خالد لموشية رضاه التام عما قدّمه لاعبوه خلال مواجهة اتحاد العاصمة التي انتهت بالتعادل بهدق في كل شبكة.

وقال خالد لموشية في تصريح له عقب المباراة :”كنا قادرين على الفوز بالنقاط بالثلاث. أمام المستضيف أمام اتحاد العاصمة. بدأنا نوعا المباراة بشكل صعب لن بعدها وجدنا معالمنا”

وأضاف لموشية “في الشوط الثاني درسنا الخصم جيّدا و بحثنا عن قتل المباراة. خاصة و أننا كنا قادرين على ذلك لكن للأسف لم يتحقّق لنا الهدف”

كما قال الدولي السابق عن مشواره التدريبي “لدي أسبوع فقط مع اتحاد العاصمة، و فزنا أمام مولودية وهران، اضن انه أمر جيّد، سنعمل على تسيير المباريات بشكل جيّد. وإعادة الفريق إلى الواجهة “.

وختم لموشية :”يجب آن نترك المشاكل في جنب والحديث عن الماضي، كما يجب أن نتفادى الحديث عن المشاكل لفتح صفحة جديدة مع الوفاق”.

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