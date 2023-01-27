لموشية :” يجب على لاعبي الخضر استغلال نقاط قوتهم من هذا الجانب”

طالب مدرب وفاق سطيف حاليا خالد لموشية من لاعبي الخضر استغلال نقاط القوة أمام الخصم الإيفواري اليوم في ربع نهائي الشان.

وقال خالد لموشية في تصريح للإذاعة الوطنية “اللعب للأندية و المشاركة معها في المنافسات الدولية، ليس له علاقة مع المنتخب الوطني. عندما تحمل قميص المنتخب الوطني سيكون الأمر مغايرا تماما بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقك”.

كما أضاف الدولي الجزائري السابق “في بداية الدورة المنتخب أبان عن قوة الهجوم، خاصة في الرواق الأيسر من جانب مزيان. ولعوافي”.

وختم لموشية “هناك منتخبات قوية في الدورة و منهم السنغال التي قد تُحدث المفاجأة في أي وقت. ونفس الشيء ينطبق على منتخب مدغشقر”.

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