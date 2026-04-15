لموشية يرفض الرد على اتهامات سعدان !

رفض اللاعب الدولي السابق، خالد لموشية، الرد على الاتهامات التي اطلقها في حقه مدرب “الخضر” السابق رابح سعدان، مؤكدا أنه يفضل عدم الدخول في جدال معه احتراما لعمره.

وكان سعدان، قد أكد في ظهور إعلامي، أنه طرد لموشية. من المنتخب خلال نهائيات كأس إفريقيا 2010 التي جرت بأونغولا، لأنه كان يحرضه ضد زملاءه.

وراح الناخب السابق إلى أبعد من ذلك. حينما قال إنه اضطر إلى ضرب لاعب وفاق سطيف السابق، بـ “قبعة” وطالبه بالرحيل فورا. وهو ما حدث، رغم محاولات البعض التوسط لبقاءه.

وخرج لموشية، عن صمته بتغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” أكد من خلالها أن تصريحات سعدان الأخيرة، أقل ما يُقال عنها إنها مفاجئة.

مشيرا إلى أن الحقائق المذكورة على لسان مدرب المنتخب الوطني السابق، لا تعكس الواقع.

قبل أن يضيف: “احترامًا لعمره.. لا جدل حول الموضوع، سأبقى مركزًا على عملي ومشاريعي، متمسكًا بقيمي: “الاحترام، الجدية، الالتزام”، شكرًا لدعمكم.”