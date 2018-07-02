لموشي:”سمحنا لتمالولت بالمغادرة ونعلم مكان تواجدها”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، مصطفى لموشي، اليوم الاثنين، أن اللاعبة الدولية صابرينة تمالولت، لم تهرب ويعلم مكان تواجدها.

وقال لموشي:”صابرينة تقضي بعض الأيام عند شقيقتها بمدينة نيس الفرنسية التي التحقت بها انطلاقا من برشلونة وتملك تأشيرة “شنغن” حتى 3 أوت”.

وأضاف:”اللاعبة تقدمت بعدها بطلب للسفر لمساعد المدير الفني الوطني، ليامين بن صغير ومساعد المدرب، علي صالح الذي سلم لها جواز السفر”.

يذكر أن الحادثة صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وراجت فرضية “الهروب” بعدما غادرت قرية الرياضيين بتاراغونا.