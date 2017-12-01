لموشي:”هذا ما أدهشني في زفان”

أكد المُدرب الجديد لنادي رين الفرنسي صبري لموشي عن إندهاشه من القدرات المعنوية الهائلة للدولي الجزائري مهدي زفان.

وقال لموشي الذي أشرك زفان أساسيا في اللقاء الماضي من الليغ 1 بعد أن كان مُهمشا لمدة عام تقريبا مع غوركوف.

“زفان لاعبُ واصل العمل مع المجموعة وعلى إنفراد رغم تهميشه، وهو أمرا رائع له وللفريق خاصة وأنه شاب”.

وأضاف خليفة غوركوف:”زفان قوي من الناحية المعنوية، وهو مُتعدد المناصب مايجعلهُ مُهما للنادي”.

وغاب زفان عن المنتخب الوطني منذ مُباراة الكاميرون الأولى في تصفيات المونديال بسبب عدم دخوله في خيارات المُدربين اللذين تعاقبوا على الخضر.