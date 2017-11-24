لموشي :”بن سبعيني سيعود الأحد ولكن..”

أكد مُدرب “ران”، صبري لموشي، بأن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني تخلص من آثار الإصابة التي كان يعاني منها منذ أسبوعين.

وصرح الناخب الأسبق لكوت ديفوار صبيحة اليوم قائلا :”بن سبعيني سيستأنف العمل مع المجموعة، الأحد، ولكنه غير قادر على اللعب”.

وأضاف :”رامي وبقية العائدين من الإصابة لايزالون بحاجة لمزيد من الوقت، وحتى مُباراة نهاية الأسبوع أمام “أونجي” لن يلحقوا بها”.

وسيكون إبن قسنطينة مُطالبا، ببذل مجهودات مُضاعفة لإسترجاع مكانته خاصة بعد التغيير الحاصل على مُستوى الطاقم الفني ورحيل “كريستيان غوركوف”.