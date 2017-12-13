لموشي: “زفان يقدم مساهمة مثيرة للإهتمام في الفريق”

أشاد مدرب نادي رين الفرنسي، صبري لموشي، بمردود الدولي الجزائري مهدي زفان، معتبرا المردود الذي قدمه مؤخرا مساهمة مهمة للفريق.

وصرح صبري لموشي بخصوص زفان عبر موقع “بي سوكر” الفرنسي: “مساهمته مثيرة للإهتمام، رغم أنه ليس لاعب يساري”

وأضاف: “إنه يقدم خدمة جيدة للفريق، فهو لاعب مكتمل وله وزنه في التشكيلة”

من جهته تحدث زفان عن عودته مؤخرا لتشكيلة الفريق مع المدرب صبري لموشي، حيث صرح للموقع الرسمي لناديه رين.

“في الحياة هناك فترات صعود ونزول، كما هو الحال في مختلف المجالات، تشبثت جيدا في الفترة الماضية، وأطمح للعودة بقوة”.

يجدر الذكر، أنّ زفان عاد لأجواء المنافسة بقدوم المدرب الجديد صبري لموشي، بعد أن كان مهمشا من مدربه السابق غوركيف