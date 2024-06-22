قناة النهار لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط بقلم قتاة النهار نشر في 22 جوان 2024 - 15:09 شارك غرِّد أرسل 48 0 لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zl0pd اقرأ أيضا عيد الأضحى .. غزة حاضرة فى قلوب الجزائريين صغارا وكبارا قناة النهار 17 جوان ساعات قبل العيد..إقبال كبير على الأسواق والأسعار تأبى الإنخفاض قناة النهار 15 جوان وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن..وهذه انطباعاتهم الوطني 20 جوان فرنسا / القصبة فعالية ثقافية للتعريف بتراث القصبة بمسجد باريس الكبير قناة النهار 06 جوان زوج يرافق زوجته الستينية في إمتحانات الباك.."إن شاء الله تديه ونحتافلو مع المولودية" قناة النهار 11 جوان شاهد إنطباعات مترشحين أدبيين بعد خروجهم من مادة الرياضيات.."كلّش قريناه" قناة النهار 10 جوان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال يزور النهار حاملا تهاني الرئيس تبون قناة النهار 18 جوان رئيس الجمهورية رفقة الوفد الوزاري يؤدون صلاة عيد الاضحى المبارك بجامع الجزائر قناة النهار 16 جوان سطيف / بيع مستلزمات عيد الأَضحى فرصة الشباب للإسترزاق قناة النهار 13 جوان شاهد..كباش من الحجم الصغير بسعر 59 ألف دج قناة النهار 08 جوان