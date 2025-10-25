إعــــلانات
لمين عصماني: حزبنا ينخرط في أي مسعى لمحاربة الجريمة

بقلم عايدة.ع
  • 40
  • 0

أكد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، اليوم السبت، من ولاية وهران، أن حزبه ينخرط في أي مسعى لمحاربة الجريمة في المجتمع الجزائري.

وفي كلمة ألقاها لمين عصماني، خلال لقائه مع إطارات ومناضلات الحزب لولايات الغرب بولاية وهران، أكد أن حزب صوت الشعب. ينخرط في أي مسعى لمحاربة الجريمة.

كما أشار عصماني، أنه يتوافق تماما مع التعليمات التي أقرّها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل لمحاربة الجريمة في الأحياء والانحرافات بسبب المخدرات التي تعتبر آفة تهدد أمن قومي. معالجة كظاهرة

حيث دعا رئيس حزب صوت الشعب المجتمع المدني للانخراط مع كل فئات المجتمع لمحاربة هذه الظاهرة.

