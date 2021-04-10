لمين عصماني: سنذهب للإنتخابات.. وبعض الأحزاب لازالت “تمشي بالتلفون”

قال لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب، أنه حان الوقت لنقول أننا خُنا أمانة الشهداء فيما مضي بعد انحراف كبير شهدته البلاد.

وأوضح خلال اللقاء التي عقده مع إطارات الحزب بالمدية، أنه حان وقت التقويم، والوطنية هي موقف سياسي وليست شعار.

وأضاف عصماني، أنه لا بد من السياسي أن يقول الحق وليس شيات، بدون تجريح ومبررات واقعية، وما حدث هو انحراف.

وكشف أن رئيس الجمهورية إلتزم بالتغيير السياسي، مضيفا أنه لابد من حسن اختيار المورد البشري ليساهم في تجسيد مطالب المواطن.

وأوضح في ذات السياق، أنه لايوجد ما يسمى بحزب اسلامي وآخر إيدلوجي، وبعض الأحزاب لازالت تمشي بالتلفون.

وأضاف عصماني، أن الحزب سيذهب للإنتخابات، وسنشارك في كل الولايات وسنختار الأكفاء.