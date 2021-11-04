لمين عصماني: صامدون مع الدولة و الرد يجب أن يكون بصرامة

أكد رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني. اليوم الخميس، تأييده لأي موقف رسمي يتخذ بعد الإعتداء الجبان من طرف القوات المغربية.

والذي ذهب ضحيته 3 جزائريين مدنين.يعملون في النقل. بين ورڨلة ونواقشط.

وفي هذا السياق صرح عصماني أن الرد يجب أن يكون بصرامة و نحن صامدون مع الدولة الجزائرية و موجدون في قضايا الوطن.

كما أوضح رئيس حزب صوت الشعب أن هناك المجلس الاعلى للأمن الذي سيتخد مواقف، معتبرا عن بداية الدخول في خط أحمر مع الجوار.

إلى جانب ذالك دعا عصماني الأحزاب السياسية الرقي في الخطاب السياسي والخروج من لغة البيانات و الشروع بالتفعيل.

وبخصوص الإنتخابات المحلية، كشف غصماني قائلا:”نحن لا نبحث عن بلديات مختصة في القمامات وقفة رمضان، بل نحن بحاجة الى بلديات تقدم خدمة عمومية دات نوعية عصرية وتعتمد على الرقمنة.”

وتابع قائلا:”: يجب أن نقفز قفزة نوعية ونعطي صلاحيات في المستوى للبلديات والصلاحيات الحالية بحاجة إلى التعجيل في تعديل صلاحيات المنتخب.”

إلى جانب ذالك أبرز غصماني أن السلطة التنفيذية تحتكر بسبب بعض الممارسات القديمة.

منوها في السياق ذاته الى انه حان الوقت لاسترجاع مكانة المنتخب من خلال اقتراحه لمشروع يوسع صلاحياته. مؤكدا أن السلطة المستقلة مهامها إنجاح العملية الإنتخابية.

وفي سياق الحملة الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية القادمة، كشف عصماني عن قيامه بعمل جواري بالعاصمة ومقابلته للشعب تقريبا عبر كافة بلديات العاصمة.

وأضاف:”:سنكون صرحاء ونقول أن السياسيين اصبح غير مرغوب بهم وسط الشعب.”

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