لمين غاساما: ” بإمكان محرز أن يلحق الضرر بمنافسه وعلينا الحذر منه”

حذّر الجناح الأيمن للمنتخب السنغالي “لمين غاساما” من خطورة اللاعب الجزائري رياض محرز قبل مواجهة المنتخبين في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وأجرى اللاعب السنغالي حوارا مطولا مع موقع “أفريكا فوتبول”، تحدث فيه على المواجهة التي تنتظر فريقه أمام المنتخب الجزائري قائلا:

“كما تعلمون فإن الضغط على مستوى الأندية أسهل من الضغط على مستوى المنتخبات الإفريقية..هناك آمال كبيرة معلقة على ساديو ماي مع المنتخب السنغالي، ورياض محرز مع المنتخب الجزائري وهو ما يجعلهما يحملان ثقلا كبيرا”.

“عندما نشاهد ما يقدمه ساديو ماني ، ورياض محرز في إنجلترا يمكننا القول أنهما بلغا مرحلة التكامل من أجل حمل منتخباتهم إلى التتويجات، خاصة ساديو ماني الذي يقدم مستوى رائع هذا الموسم مع فريق ليفربول”.

“رياض محرز كذلك يقدم أرقام رائعة، بالرغم من نقص المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي..إنه لاعب بإمكانه إلحاق الضرر بمنافسه، هو لاعب خطير وعلينا أن نحذر منه”.