لمين كامارا:”النهائي كان صعبا لكننا حققنا اللقب”

أكد متوسط الميدان الدفاعي لمُنتخب السنغال، لمين كامارا، أن نهائي مُنافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2022 كان صعبا.

حيث قال الذي اُختير أفضل لاعب في النهائي الذي شهد تتويج مُنتخب أسود التيرانغا على حساب الجزائر في الندوة الصحفية.

“لقد لعبنا مُباراة صعبة جدا، لأننا واجهنا مُنتخبا جيدا لكن الحمد لله حققنا اللقب”.

قبل أن يُضيف:”لقد تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح قبل النهائي، لأننا ضيعنا ركلتين منذ بداية الدورة وكانت الأمور صعبة علينا من الناحية المعنوية”.

ويُذكر أن صاحب الـ19 ربيعا تُوج اليوم للمرة الثالثة خلال الشان بلقب أفضل لاعب في المباراة.