لمين كبير: “اتحاد العاصمة لم يفز بالبطولة بعد لكننا في الطريق الصحيح”

أكد “لمين كبير” المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، أن الفريق لم يفز حسابيا بلقب البطولة ولكنه في الطريق الصحيح.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “حسابيا لم نفز بالبطولة ولكننا في الطريق الصحيح”.

وأضاف: “فارق 8 نقاط مهم لكنه غير كافٍ ويمكننا تعميق الفارق”.

وتابع: “المباريات الأخيرة كانت صعبة لأننا كنا نواجه أندية تلعب مباراة الموسم بالنسبة لها وأي نتيجة غير الفوز لهم تعتبر سلبية”.

وختم كلامه: “نوعية المنافس خارج الديار مهمة، مثلا مولودية بجاية كان في وضعية لا تسمح له بخسارة أي نقطة وحتى أنصارنا عانوا بعد نهاية المباراة”.