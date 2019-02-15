لمين كبير: “الإتحاد يلعب بتشكيلتين..واحدة داخل الديار وأخرى في الخارج”

الرياضة
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لمين كبير: “الإتحاد يلعب بتشكيلتين..واحدة داخل الديار وأخرى في الخارج”
بقلم يونس رزيق

أوضح مساعد مدرب فريق إتحاد العاصمة لمين كبير أن فريقه يعتمد على خطتين واحدة داخل الديار، وأخرى خارج القواعد.

ونزل لمين كبير ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن مشوار الفريق العاصمي من أجل الظفر بلقب البطولة قائلا:

“نلعب في الوقت الحالي بتشكيلتين، داخل الديار بتشكيلة وخارج الديار نقوم بـ 4 أو 5 تغييرات، وهذا ربما ما لا يفهمه بعض الأنصار”.

وأضاف: “في بعض الأماكن المهمة في الفريق نعاني من بعض النقائص، وهذا ما يحرمنا من تحقيق الإنتصارات خارج الديار بسبب غياب لاعبي الخبرة”.


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