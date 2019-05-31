لمين كبير: “البطولة لها طعم خاص وخبرة اللاعبين كان لها دور كبير”

أكد “لمين كبير” مدرب إتحاد العاصمة، أن التتويج بلقب البطولة له طعم خاص وأن خبرة اللاعبين كان لها دور كبير.

وقال كبير في تصريح للإذاعة الوطنية: “خبرة اللاعبين كان لها دور كبير في تتويج سوسطارة باللقب الثامن”.

وأضاف: “البطولة لها طعم خاص، المشاكل اثرت على الفريق بطبيعة الحال، أين دخل اللاعبون في مرحلة شك لكن الأهم هو أننا توجنا بلقب البطولة”.

وتابع: “البرمجة لم تخدمنا أبدا هذا الموسم من غير المعقول لعب مباراة وبعدها تركن للراحة لمدة 20 يوم وبعدها تلعب جولة أخرى”.

وختم كلامه: “خط الدفاع سبب لنا صُداعا، جربنا العديد من الحلول وشريفي لزمه بعض الوقت حتى تأقلم في منصبه الجديد”.