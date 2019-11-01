لمين كبير: “لهذا السبب وافقنا على لعب المباراة في العراق”

أكد المناجير العام لمولودية الجزائر، لمين كبير، موافقة إدارة فيرقه على مواجهة نادي القوة الجوية العراقية، بالعراق، لحساب البطولة العربية.

وصرح لمين كبير، للإذاعة الوطنية: “وافقنا على لعب المباراة في العراق، بعد نقلها لمدينة أربيل، التي تأكدنا من أن الظروف الأمنية بها مريحة”.

وأضح مناجير العميد: “سننطلق من دولة قطر يوم الإثنين المقبل، نحو العراق، وبالضبط لمدينة أربيل، التي تقع على حدود كوردستان”.

وبخصوص جاهزية فريقه، أضاف كبير: “هذا الموسم نملك طاقم إداري في المستوى، وتعداد غني من اللاعبين، ما يجعلنا نأمل في تحقيق نتائج جيدة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيواجه القوة الجوية العراقي، يوم 8 نوفمبر الجاري، لحساب مباراة الذهاب من الدور الثمن نهائي من البطولة العربية.