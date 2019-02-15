لمين كبير: “يمكننا التتويج رسميا بالبطولة في المباريات الثلاث المقبلة”

أكد مساعد مدرب إتحاد العاصمة لمين كبير، أن فريقه قادر على التتويج بلقب البطولة المحترفة الأولى بصفة رسمية في حال الفوز في المباريات الثلاث المقبلة.

وسيخوض فريق إتحاد العاصمة ثلاث مواجهات محلية أمام كل من نادي بارادو، مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، وهو ما يسمح له الفوز رسميا بلقب البطولة في حال الفوز بهذه اللقاءات.

ونزل لمين كبير ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن مشوار الفريق العاصمي من أجل الظفر بلقب البطولة قائلا:

“المباريات المقبلة كلها صعبة، ويمكننا التتويج بالبطولة في المباريات الأربع المقبلة، لكن علينا أن نحسن التفاوض مع فريق بارادو الذي يعتبر من أحسن الفرق في الجزائر لهذا الموسم، فهو يسير في منحى تصاعدي منذ 6 جولات.”

وأضاف: “من الصعب تحقيق الفوز على فريق بارادو، لكن الخبرة ستلعب دورا كبيرا في المباراة، كما أن داربي الجزائر أمام المولودية معروف أنه سيلعب على تفاصيل صغيرة، وسنلعب من الجانب البيسكولوجي والبدني وإستغلال تعب المولودية في البطولة العربية”.

وفيما يخص مواجهة شباب بلوزداد قال: “مباراة السياربي ستلعب تحت ضغط كبير، هذه المباريات ستمنحنا لقب البطولة”