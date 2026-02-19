لمين ندياي: “سعيد بقدومي إلى الجزائر واتحاد العاصمة قام بعمل جيد”

حل ّ المدرب السنغالي، لمين ندياي، فجر اليوم الخميس، بأرض الوطن، تحسبا لترسيم التحاقه باتحاد العاصمة، كمدرب رئيسي للفريق.

وفور وصوله إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، حظي المدرب ندياي، باستقبال من رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة سعيد عليق.

كما أدلى المدرب السنغالي، بأول تصريح له من “مطار هواري بومدين”، أين قال: “أنا جد سعيد بتواجدي هنا في الجزائر”.

وتابع المدرب لمين ندياي: “فريق مثل اتحاد العاصمة عندما يدخل أي منافسة هدفه يكون الذهاب إلى أبعد حد، هذا أمر مؤكد، وإلى حد الآن قموا بعمل جيد”.