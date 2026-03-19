لمين ندياي: “كنا قادرين على الفوز بنتيجة أكبر ضد الوفاق”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب اتحاد العاصمة، لمين ندياي، الفوز الذي حققه فريقه أمس الأربعاء، على حساب وفاق سطيف، بثناتئية نظيفة، لحساب البطولة.
وصرح المدرب لمين ندياي: “سعداء بفوزنا على وفاق سطيف، خاصة وأننا لم نفز في البطولة منذ مدة”.
كما أضاف مدرب الاتحاد: “سيطرنا على مجريات المباراة منذ بدايتها، وكان بمقدورنا انهاء اللقاء لصالحنا بنتيجة أكبر”.
وتابع لمين ندياي: “هذا الفوز مفيد للمعنويات، خاصة وأنه تنتظرنا مباراة أخرى مهمة بعد أربعة أيام”.
