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الرياضة

لمين يامال يتوج بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم

بقلم عزيز طالبي
لمين يامال يتوج بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم
يامال
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توج لاعب برشلونة الإسباني لمين يامال بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم. خلال حفل التتويج بالكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقام حفل التتويج بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، حاليا، وشهد عدداً من التتويجات للاعبين الشباب و الفرق. أبرزهم نادي برشلونة للسيدات الذي توج بجائزة أفضل فريق نسوي في العالم.

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