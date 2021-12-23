لمّح إلى أن الجزائر ستفوز بالكان.. حليلوزيتش يقصف منتقديه

تعرض المدرب الأسبق للمنتخب الوطني وحيد حليلوزيتش لحملة من الإنتقادات من قبل الإعلام المغربي. بعد ساعات من إعلانه عن قائمة منتخب “أسود الأطلس”.

وكان التقني البوسني قد أبعد من كل حكيم زياش و بدر بانون وسفيان رحيمي وانور بن شرقي .

وردّ حليلوزيتش على الكلام الكثير الذي قيل حول قائمته في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم خاصة بعد إبعاده مهاجم تشيلسي. “المجموعة هو أمر هش جداُ. عملنا بشكل جيد مع هذه المجموعة لعامين ولن أسمح لأي إحد بأن يأتي ويفسد كل شيء، الفريق الوطني أمر مقدس”.

وأشار حليلوزيتش إلى مرشّحه للفوز بالكان حيث قال “إذا أخبرتكم بالمنتخب الذي سيتوج بالكان، سيخلق لكم بلبلة وتوتر، سأكتفي بالقول إنها منافسة عالية وأنتم تعرفون المرشحين لا داعي لذكرهم”.

وأضاف عن إمكانية فشل او تألق المنتخب المغربي في كان الكاميرون الذي سينطلق يوم 9 جانفي المقبل قال “اقسم اني ساعمل ما في وسعي لاسعاد الجماهير”.