لمّوشي يستفز بن سبعيني بهذا التصريح

إستفز صبري لمّوشي، مُدرب “رين” لاعبه الجزائري، رامي بن سبعيني، مؤكدا نيته في الإعتماد عليه في منصب ظهير أيسر مُستقبلا.

وقال :”بن سبعيني بالنسبة لي مُدافع محوري، ولكنه قادر دائما على تقديم الإضافة على الرواق الأيسر، وسنستغل ذلك عند الضرورة”.

وتأتي تصريحات التقني الفرنسي، لتُعزز رغبة خريج مدرسة بارادو في تغيير الأجواء، خاصة وأنه غير راض عن تغيير مركزه بإستمرار.

ويمتلك نجم “الخضر” عروضا من “البوندسليغا”، وهذا إضافة لتواجده على رادار “ساوثهامتون” لتعويض أغلى مدافع في العالم “فيرجيل فان ديك”.