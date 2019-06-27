لم أتنكر لحكم القدر ولكنني أريد أن أستمر

الحياة تقتضي ضرورة وجود امرأة في حياة الرجل ووجود الرجل في حياة المرأة، ضرورة شرعية وطبيعة.

لهذا السبب فإن صاحب الحظ لركن ويبقى الأمل، لا يريد الانتظار أكثر لأنه يتمنى أن يظفر بزوجة صالحة بعدما حكم القدر بوفاة زوجته رحمها الله.

عبد القادر من ولاية ڤالمة، يبلغ من العمر 52 سنة، أرمل أب لثلاثة أبناء، متقاعد من مؤسسة عمومية ولديه مسكن خاص.

غايته الارتباط والاستقرار وإعمار الدار، مع امرأة واعية ورصينة، مسؤولة وتقية تحسن إليه ولأولاده، وتعامل الجميع بما يرضي الله.

يقبلها من أية منطقة في التراب الوطني، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة، تناسبه سنا.

كما يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، ويتمنى أن تكون تقية، يعدها بالإحسان والعشرة الطيبة.

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