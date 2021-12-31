لم تشهدها الجزائر منذ أشهر.. أرقام مرعبة لإصابات كورونا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. في أعلى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 219869 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6277، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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